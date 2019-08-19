Нетаньягу запросив Зеленського у "столицю Єрусалим"

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу запросив президента Володимира Зеленського відвідати "столицю Єрусалим".

Про це він сказав на спільній із Зеленським пресконференції у понеділок в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Хочу скористатися цією нагодою і запросити вас до Єрусалима. Ми вже погодилися, що це буде наступного тижня. Якщо не наступного тижня, то дуже скоро. Запрошуємо до нашої столиці", - сказав Нетаньягу.

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Ізраїль на міжнародній арені веде кампанію за визнання Єрусалима столицею країни. Офіційний Київ вважає ізраїльською столицею місто Тель-Авів, там розміщене посольство України. За офіційною лінією ЄС столицею Ізраїлю є Тель-Авів.

Нагадаємо, у травні 2018 року США перенесли своє ізраїльське посольство з Тель-Авіва до Єрусалима попри гучну критику переважної більшості країн.

Ізраїль захопив східну частину Єрусалима під час Шестиденної війни в 1967 році та згодом анексував.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.