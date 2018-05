"Чудовий день для миру": відкриття посольства США в Єрусалимі призвело до масових жертв

Перенесення Сполученими Штатами свого посольства в Ізраїлі до Єрусалиму очікувано мало викликати гучні протести палестинців.

Втім, масштаб цих протестів виявився набагато більшим, ніж передбачалося. Десятки вбитих, тисячі поранених – такою стала ціна виконання президентом Дональдом Трампом своєї передвиборчої обіцянки.

І хоча рішення про перенесення посольства до фактичної столиці Ізраїлю було підтримано і республіканцями, й демократами, масові смерті палестинців призвели до гучної критики цього рішення, найчастіше – з боку громадських активістів.

Які наслідки матиме це рішення? Чи триватимуть протести палестинців і надалі? Відповіді на ці та інші запитання – у статті, опублікованій в рамках партнерства ЄвроПравди з Українською службою "Голосу Америки".

* * * * *

У понеділок США офіційно відкрили посольство в Єрусалимі.

Дипломатичне представництво працюватиме у будівлі, яка раніше виконувала функції американського консульства. Пізніше очікується закладення нової будівлі посольства та переїзд ширшого складу американських дипломатів до Єрусалиму.

Це рішення, що викликало протести по всьому світу, на перший погляд має широку підтримку в американському політикумі. Принаймні, це відкриття привітали лідери Демократичної партії США.

"Кожна нація має право обирати свою столицю.

Я підтримав відповідні законопроекти ще два десятки років тому, і я аплодую президенту Трампу за його вчинок", – заявив лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.

Уряд Ізраїлю назвав день відкриття посольства США в Єрусалимі "чудовим днем для миру".

It’s a great day for Israel. It’s a great day for America. It’s a great day for our fantastic partnership. But I believe it’s also a great day for peace. pic.twitter.com/Vb98VOD4uE — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 14 травня 2018 р.

Між тим відкриття збіглося у часі з протестами палестинців, які організовує ісламістське угрупування Хамас на згадку про Накба – примусове переміщення сотень тисяч людей після заснування держави Ізраїль у Палестині.

Десятки загиблих

Напередодні Хамас заявляв, що посилить виступи у зв'язку з відкриттям посольства США в Єрусалимі. Так і вийшло.

Штурм палестинцями ізраїльського кордону в секторі Газа – приблизно за 60 км від нового посольства США – призвів до смерті щонайменше 52 осіб і поранення понад двох тисяч.

"У точці збору на сході від Гази організатори закликають демонстрантів прориватись через огорожу, кажуть їм, що ізраїльські солдати тікають зі своїх позицій, хоча насправді ізраїльтяни посилювали їх. Поблизу бар'єру молоді чоловіки кидають каміння та намагаються запускати повітряних зміїв із запалами, сподіваючись, що так вони підпалять посіви на протилежному боці.

Між тим більшість демонстрантів – мирні, вони протестують проти втрати своїх будинків та сіл та перенесення посольства. Крізь шум натовпу чутно постріли, поблизу огорожі постійно прибувають і відбувають машини швидкої, які забирають поранених. У лікарнях кажуть, що перевантажені", – описує протести The Washington Post.

Видання відзначає: окремі мітингувальники розповіли, що прийшли протестувати після того, як їхні близькі були поранені під час попередніх протестів на цьому ж місці. Ізраїль розкидав листівки, які закликають палестинців "врятувати свої життя і працювати для створення свого майбутнього".

За словами окремих палестинців, вони хочуть прорватись до Ізраїлю, щоб "вбивати".

"Ми із захватом штурмуємо і хочемо прорватись", – розповів The Washington Post 23-річний Мохаммед Мансура. Відповідаючи на запитання, що він зробив би в Ізраїлі, він відповів: "Що вдасться – вбивати, кидати каміння".

Між тим президент США у Twitter назвав день відкриття посольства "великим днем для Ізраїлю" та висловив свої привітання.

Big day for Israel. Congratulations! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 травня 2018 р.

А зять американського президента Джаред Кушнер, який прибув до Єрусалима на відкриття посольства, поклав відповідальність за загибель людей на Хамас. "Як ми побачили у ході протестів минулого місяця та сьогодні, ті, хто провокує насильство, є частиною проблеми, а не її вирішення", – цитує його слова The Hill.

Між тим у США вже стурбовані тим, чи відкриття посольства у Єрусалимі не підвищує небезпеку роботи американських дипломатів загалом.

Стало відомо, що склад охорони американських дипломатичних представництв посилюється. "Я подзвонив у штаб-квартиру корпусу морської піхоти запитати, чи посилюється охорона посольств у світлі подій в Ізраїлі та Газі сьогодні. Якщо коротко, то відповідь "так", – твітує журналіст Ден Ламбот.

"Ізраїль стріляє по беззбройних протестувальниках"

Загалом смерті у Газі розділили США у сенсі покладання вини за події.

На прикладі реакції відстежуються лінії розділу в США між істеблішментом у складі обох партій та крайніми силами. Ці кордони зазвичай губляться на загальному тлі подій американської політики.

Істеблішмент, як демократичний, так і республіканський, реагує на події досить зважено. Праві покладають відповідальність переважно на Хамас, а ліві – на Ізраїль.

"У Газі сьогодні вбито понад 50 і поранено 2000, це на додаток до 41 вбитого та 9000 поранених в останні тижні. Приголомшлива цифра. Насильство з боку Хамасу не виправдовує те, що Ізраїль стріляє по беззбройних протестувальниках", – твітує колишній кандидат у президенти США сенатор-демократ Берні Сандерс.

Over 50 killed in Gaza today and 2,000 wounded, on top of the 41 killed and more than 9,000 wounded over the past weeks. This is a staggering toll. Hamas violence does not justify Israel firing on unarmed protesters. — Bernie Sanders (@SenSanders) 14 травня 2018 р.

"Я вже 100 разів почув сьогодні, як американські посадовці автоматично відповідають, що "Ізраїль має право захищати себе", але ще не чув запитання від журналіста, чи мають право на самозахист палестинці", – твітує журналіст видання The Intercept Джон Шварц.

Twitter також буквально рясніє прокльонами на адресу Ізраїлю з боку різномасних активістів.

"Вбивство Ізраїлем безлічі палестинців у Газі – це не "сутички", а бійня. Бійня, підтримувана США. Окупований народ волає про свої людські права. Окупація – це злочин. Негайно припиніть підтримку ізраїльських військових, яка коштує США 10 мільйонів доларів на день", – твітує Джилл Стайн, колишній кандидат у президенти США від зелених.

"Трампова бійня у Газі може бути найнижчим пунктом його президентства.

Ідіотська політика без жодної думки про наслідки", – обурюється журналіст Г'юго Ріфкінд.

"Це координований напад"

У американських правих та прихильників підтримки Ізраїлю з боку США інша тема – в усьому винен Хамас.

"Використання дітей в якості живого щита – це зло. Терористи точно знають, що буде, якщо атакувати бар'єр. Ізраїль має право захищати кордон. Це координований напад, і Хамас намагається привернути увагу до себе, відвернути її від США та Трампа", – твітує Чарлі Кірк, молода зірка консервативної політики у США, прихильник Дональда Трампа.

Using children as human shields is evil



The terrorists knew exactly what would happen if they stormed the fence



Israel has a right to defend its borders. This is a coordinated attack by Hamas to try and stir up a counter-narrative and attention against America and Trump https://t.co/bCILTOQL7U — Charlie Kirk (@charliekirk11) 14 травня 2018 р.

"Скільки ще людей має вбити Хамас, перш ніж західні організації припинять називати його "громадською групою" у будь-якому контексті? Декому підриви авто, використання бомбістів-самогубців та ракетні обстріли вже можуть здатись такими, що не личать "громадському" суспільству", – твітує Джим Герагті з National Review.

Аналогічна позиція й у популярного оглядача з правого табору Бена Шапіро. Його обурює, що провідні американські ЗМІ називаються події у Газі протестами, а вбитих – протестувальниками. "Скільки протестів у США включають закидування каміння та запалювальною сумішшю солдатів, які намагаються не допустити прориву кордону?", – питає він.

"Не хочеш, щоб тебе застрелили – не намагайся перетнути суверенний, мілітаризований бар'єр, особливо якщо ти з Хамасу", – вважає Сохраб Ахмарі з видання Commentary.

"Небо не обвалилось"

На цьому тлі збалансований погляд на події пропонує Ден Шапіро, колишній радник Барака Обами у Раді з нацбезпеки та посол США в Ізраїлі у 2011-2017 роках.

Дипломат взяв на себе завдання пояснити ситуацію навколо посольства загалом.

"Можна почути різкі реакції на перенесення посольства США до Єрусалиму: "Це кінець миру!", "Ізраїль переміг палестинців", "Це є виправданням порушень з боку палестинців!". Все це неправда. Давайте розберемося з деякими міфами", – пише дипломат.

"Прихильники вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту шляхом створення двох держав бачать у перенесенні посольства смерть мирної перспективи.

Але небо не обвалилось. Посольство США у Західному Єрусалимі – це правильно та раціонально.

Місто завжди було столицею Ізраїлю і залишилося би ізраїльською територією за будь-якого сценарію з двома державами. Присутність нашого посольства в Єрусалимі також посилює легітимність історичних зв'язків євреїв із містом, які палестинці часто заперечують так само, як вони заперечують право Ізраїлю на існування загалом.

Це питання було табу в американській політиці, але тепер лід рушив. Повідомлялось, що посадовці Білого дому минулого місяця заявили міністру оборони Ізраїлю Ліберману, що майбутній мирний план закличе до передачі чотирьох арабських районів східного Єрусалима під контроль палестинців.

Це початок. Точні кордони постануть з переговорів, і Ізраїлю знадобиться доступ до святих місць. Переговори не проходитимуть за нинішніх умов, але ми маємо відкрито говорити про важливі аспекти вирішення конфлікту за формулою створення двох держав, готуючись до зміни лідерів в Ізраїлі та серед палестинців", – відповів Шапіро критикам перенесення посольства.

Водночас дипломат осудив і тих, хто вважає, що Ізраїль здобув "перемогу" в конфлікті: "Так, Ізраїль сильніший, ніж будь-коли. Його легітимність ширше визнається, а він ближчий до багатьох арабських держав, ніж будь-коли.

Але зовсім не змінились дилеми, які стоять перед Ізраїлем у сенсі збереженням ним одночасно і свого єврейського характеру, і демократичного устрою, в умовах контролю Західного Берега та палестинського населення.

Дехто помилково вважає, що цих важких рішень можна уникнути. Це не так.

У майбутньому уряду Ізраїлю доведеться робити важкий вибір. Нинішнє розширення поселень... лише ускладнює цей вибір".

За оцінкою дипломата, інтересам Ізраїлю відповідає "знайти шлях до завершення конфлікту за формулою двох держав або принаймні збереження такої перспективи до часу, коли палестинці будуть готові до вибору, якого їм не уникнути. Це також відповідає й інтересам США".

Американський дипломат також знайшов тверезі аргументи і для тих, хто називає політику Ізраїлю щодо палестинців апартеїдом.

"Деякі палестинці наполягають, що вони можуть збільшити ізоляцію Ізраїлю, вимагаючи рівних виборчих прав та кричачи "апартеїд", але ця стратегія не дасть їм перемоги. Палестинці можуть і надалі відмовлятись від того, щоб прямо сказати своєму народу незручну правду про легітимність держави Ізраїль, його перманентний характер та аморальність насильства, але їхня здатність тиснути на Ізраїль зменшується".

"Посольство США має бути в Єрусалимі. Я можу святкувати це сьогодні, хоча і сам вважаю, що Трамп мав завершити цей процес у ширшому контексті двох держав з двома столицями у спільному місті. Це теж буде, якщо не при цій адміністрації, то за наступної", – резюмує Ден Шапіро.

Автор: Олексій Кузьменко,

Українська служба "Голосу Америки"

Публікується зі змінами від редакції "Європейської правди". Повна републікація потребує письмової згоди; цитування та часткове використання можливі за умови посилання на "Голос Америки"