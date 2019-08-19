Нетаньяху пригласил Зеленского в "столицу Иерусалим"

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пригласил президента Владимира Зеленского посетить "столицу Иерусалим".

Об этом он сказал на совместной с Зеленским пресс-конференции в понедельник в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Хочу воспользоваться случаем и пригласить вас в Иерусалим. Мы уже согласились, что это будет на следующей неделе. Если не на следующей неделе, то очень скоро. Приглашаем в нашу столицу", - сказал Нетаньяху.

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Израиль на международной арене ведет кампанию за признание Иерусалима столицей страны. Официальный Киев считает израильской столицей город Тель-Авив, там расположено посольство Украины. Согласно официальной линии ЕС столицей Израиля является Тель-Авив.

Напомним, в мае 2018 года США перенесли свое израильское посольство из Тель-Авива в Иерусалим несмотря на громкую критику подавляющего большинства стран.

Израиль захватил восточную часть Иерусалима во время Шестидневной войны в 1967 году и впоследствии аннексировал.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.