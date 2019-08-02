Берлін, головуючи в ЄС, просуватиме нові форми контролю над озброєннями

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, що у 2020 році Німеччина скористається своїм головуванням у Раді Європейського Союзу для просування нових форм контролю над озброєннями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

На тлі припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД) між США та Росією Гайко Маас застеріг від нової гонки ядерних озброєнь.

За його словами, Берлін "шкодує, що Росія не виконала необхідного для порятунку ДРСМД".

Міністр також зазначив, що зараз у світі є майже 14 тисяч ядерних боєголовок, а інвестиції в нові системи озброєнь збільшилися.

Сполучені Штати у п'ятницю, 2 серпня, офіційно виходять з російсько-американського Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД), який ознаменував собою завершення "холодної війни". США заявили, що Росія порушує умови ДРСМД, і в цій ситуації його збереження не вигідне Сполученим Штатам.

ДРСМД 1987 року підписали лідер СРСР Михаїл Горбачов та президент США Рональд Рейган. Документ забороняв обом ядерним наддержавам володіти наземними ракетами радіусом дії від 500 до 5000 км. Фактично підписання цього договору вивело світ зі стану "холодної війни".

РФ послідовно заперечувала усі звинувачення США.

Аналітики побоюються, що крах історичної угоди може призвести до нової гонки озброєнь між США, Росією та Китаєм.