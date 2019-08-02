Берлин, председательствуя в ЕС, будет продвигать новые формы контроля над вооружениями

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в 2020 году Германия воспользуется своим председательством в Совете Европейского Союза для продвижения новых форм контроля над вооружениями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

На фоне прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) между США и Россией Хайко Маас предостерег от новой гонки ядерных вооружений.

По его словам, Берлин "сожалеет, что Россия не выполнила необходимого для спасения ДРСМД".

Министр также отметил, что сейчас в мире почти 14 тысяч ядерных боеголовок, а инвестиции в новые системы вооружений увеличились.

Соединенные Штаты в пятницу, 2 августа, официально выходят из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который ознаменовал собой завершение "холодной войны". США заявили, что Россия нарушает условия ДРСМД, и в этой ситуации его сохранения не выгодно Соединенным Штатам.

ДРСМД в 1987 году подписали лидер СССР Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Документ запрещал обоим ядерным сверхдержавам владеть наземными ракетами радиусом действия от 500 до 5000 км. Фактически подписание этого договора вывело мир из состояния "холодной войны".

РФ последовательно отрицала все обвинения США.

Аналитики опасаются, что крах исторического соглашения может привести к новой гонке вооружений между США, Россией и Китаем.