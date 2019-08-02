Венеція, якій дошкулили круїзні лайнери, шукає підтримки у інших міст

Венеція звернулася до інших європейських портових міст, які є привабливими точками у круїзніх суден, із закликом вимагати нових правил для туристичних лайнерів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Італійське місто звернулося до Амстердама, Барселони, Дубровника, Марселя та інших міст, пропонуючи об'єднатись у боротьбі з небезпеками та шкідливим впливом на довкілля круїзних лайнерів, повідомила портова влада в четвер.

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Венеція закликає до нових правил, щоб змусити компанії пристосувати свої кораблі до історичних портових міст, які їх приймають. На початку червня 65-тонний круїзний лайнер врізався в туристичний човен зі 110 пасажирами на одному з найбільш жвавих каналів Венеції. Величезне судно втратило контроль і не змогло зупинити свій хід.

Венеція, об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, звинувачує круїзні кораблі у розмиванні фундаментів міста.

"Я написав усім європейським містам, які поділяють наш досвід круїзного туризму, та у яких виникла необхідність збалансувати свій економічний розвиток з екологічною стійкістю", - заявив голова Північно-Адріатичного морського портового управління Піно Мусоліно.

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"Зростаючий розмір суден, їх екологічний вплив на райони довкола портів та "тягар" зростаючої кількості туристів ... створює ситуацію конфлікту", - зазначив він у листі до восьми колег з інших європейських портових міст.

Він закликав їх об'єднати зусилля, щоб зобов'язати компанії "запускати кораблі, сумісні з нашими структурами і довкіллям".