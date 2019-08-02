Венеция, которой насолили круизные лайнеры, ищет поддержки у других городов

Венеция обратилась к другим европейским портовым городам, которые являются привлекательными точками для круизных судов, с призывом ввести новые правила для туристических лайнеров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Итальянский город обратился к Амстердаму, Барселоне, Дубровнику, Марселю и другим городам, предлагая объединиться в борьбе с опасностями и вредным воздействием на окружающую среду от круизных лайнеров, сообщили портовые власти в четверг.

Венеция призывает к новым правилам, чтобы заставить компании приспособить свои корабли к историческим портовым городам, принимающим их. В начале июня 65-тонный круизный лайнер врезался в туристическую лодка с 110 пассажирами на одном из самых оживленных каналов Венеции. Огромное судно потеряло контроль и не смогло остановить свой ход.

Венеция, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, обвиняет круизные корабли в размывании фундаментов города.

"Я написал всем европейским городам, которые разделяют наш опыт круизного туризма, и у которых возникла необходимость сбалансировать свое экономическое развитие с экологической устойчивостью", - заявил председатель Северо-Адриатического морского портового управления Пино Муссолини.

"Растущий размер судов, их экологическое воздействие на районы вокруг портов и "бремя" растущего числа туристов... создают ситуацию конфликта", - отметил он в письме к восьми коллегам из других европейских портовых городов.

Он призвал их объединить усилия, чтобы обязать компании "запускать корабли, совместимые с нашими структурами и окружающей средой".