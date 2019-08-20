Бактерії у м’ясних продуктах призвели до масового отруєння в Іспанії

В Іспанії зафіксували найбільший спалах лістерії, у результаті якого інфіковані щонайменше 80 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Olive Press.

Лістерія — бактерія, яка зазвичай викликає легку хворобу у здорових людей, але може бути фатальною для осіб з ослабленою імунною системою.

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В цілому 80 осіб заразилися в Андалусії, 15 з яких — вагітні. При цьому 56 інфікованих госпіталізували.

Вважається, що потерпілі їли м'ясні продукти компанії Magrudis з Севільї. Іспанські ЗМІ називають джерелом поширення бактерії популярний м’ясний рулет компанії.

15 серпня сімейний бізнес, який почав працювати в 2013 році, припинив виробництво. Це сталося після того, як компанія визнала, що понад 2000 упаковок її м'ясних продуктів були заражені лістерією.

Більшість госпіталізованих пацієнтів зараз перебувають у Севільї. З 15 потерпілих вагітних 11 перебувають під наглядом гінекологічної служби. Окрім цього, зараз встановлюють, чи став цей спалах причиною переривання вагітності жінки 2 серпня.

Симптомами зараження лістерією є жар, болі в м'язах, блювота чи діарея, запаморочення і слабкість.