Бактерії у м’ясних продуктах призвели до масового отруєння в Іспанії
В Іспанії зафіксували найбільший спалах лістерії, у результаті якого інфіковані щонайменше 80 людей.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Olive Press.
Лістерія — бактерія, яка зазвичай викликає легку хворобу у здорових людей, але може бути фатальною для осіб з ослабленою імунною системою.
В цілому 80 осіб заразилися в Андалусії, 15 з яких — вагітні. При цьому 56 інфікованих госпіталізували.
Вважається, що потерпілі їли м'ясні продукти компанії Magrudis з Севільї. Іспанські ЗМІ називають джерелом поширення бактерії популярний м’ясний рулет компанії.
15 серпня сімейний бізнес, який почав працювати в 2013 році, припинив виробництво. Це сталося після того, як компанія визнала, що понад 2000 упаковок її м'ясних продуктів були заражені лістерією.
Більшість госпіталізованих пацієнтів зараз перебувають у Севільї. З 15 потерпілих вагітних 11 перебувають під наглядом гінекологічної служби. Окрім цього, зараз встановлюють, чи став цей спалах причиною переривання вагітності жінки 2 серпня.
Симптомами зараження лістерією є жар, болі в м'язах, блювота чи діарея, запаморочення і слабкість.