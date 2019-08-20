Бактерии в мясных продуктах привели к массовому отравлению в Испании

В Испании зафиксировали крупнейшую вспышку листерии, в результате которой инфицированы не менее 80 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Olive Press.

Листерия - бактерия, которая обычно вызывает легкое заболевание у здоровых людей, но может быть фатальной для лиц с ослабленным иммунитетом.

Читайте также Бактерии в замороженной кукурузе из Венгрии привели к смерти в 5 странах ЕС

В общей сложности 80 человек заразились в Андалусии, 15 из которых – беременные женщины. При этом 56 инфицированных госпитализировали.

Считается, что пострадавшие ели мясные продукты компании Magrudis из Севильи. Испанские СМИ называют источником распространения бактерии популярный мясной рулет компании.

15 августа семейный бизнес, который начал работать в 2013 году, прекратил производство. Это произошло после того, как компания признала, что более 2000 упаковок ее мясных продуктов были заражены листерией.

Большинство госпитализированных пациентов сейчас находятся в Севилье. Из 15 пострадавших беременных 11 находятся под наблюдением гинекологической службы. Кроме этого, сейчас устанавливают, стала ли эта вспышка причиной прерывания беременности у женщины 2 августа.

Симптомами заражения листерией являются жар, боли в мышцах, рвота или диарея, головокружение и слабость.