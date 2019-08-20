Скандальний польський замміністра пішов у відставку

Заступник міністра юстиції Польщі Лукаш Пєбяк пішов у відставку після того, як ЗМІ повідомили, що він особисто організував кампанію з розпалювання ненависті проти окремих суддів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polskie Radio 24.

Лукаш Пєбяк, заступник міністра юстиції, минулого року координував кампанію з провладною активісткою на ім'я Емілія, показалo оприлюднене електронне листування.

Емілія в порушення законів про конфіденційність даних розсилала журналістам матеріали про суддів, які критикували реформу уряду, з метою скомпроментувати їх.

Незрозуміло, чи знав про цю кампанію Збігнєв Зьобро, міністр юстиції, але Пєбяк у своїх електронних листах казав, що він інформує свого "начальника".

"Я подаю позов проти редакції Onet, яка поширює наклеп на мене, ґрунтуючись на історіях невірогідної людини", - сказав Пєбяк.

Заступник міністра зазначив, що його неодноразово атакували "ЗМІ та судді, ворожі до реформи".

"Неправдива інформація щодо мого приватного життя була опублікована в пресі та в Інтернеті. Я став жертвою ненависті, натхненної супротивниками змін у судовій владі", - наголосив він.

Нападки владної партії PiS на польських суддів змусили Єврокомісію почати санкційну процедуру проти Варшави наприкінці 2017 року.