Польща: заступник міністра особисто організував кампанію ненависті проти суддів

Заступник міністра юстиції Польщі особисто організував кампанію з розпалювання ненависті проти окремих суддів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

Нападки були частиною ширшої кампанії проти суддів, які виступали проти урядових реформ.

Лукаш Пєбяк, заступник міністра юстиції, минулого року координував кампанію з провладною активісткою на ім'я Емілія, показалo електронне листування, оприлюднене в ЗМІ. Публікація не уточнює прізвища Емілії.

В одній з атак Пєбяк та Емілія змовились розіслати анонімні звинувачення в тому, що Крістіан Маркевич, голова польської асоціації суддів Iustitia, що критикувала уряд, мав коханку, яка завагітніла від нього, і чинив тиск на неї, вимагаючи зробити аборт.

Емілія надіслала електронною поштою і фізично надіслала матеріали близько 2500 журналістам, а також іншим членам асоціації та на приватну домашню адресу Маркевича, яку Пєбяк дав Емілії в порушення законів про конфіденційність даних, сказано в матеріалі.

"Я думаю, що це допоможе. Важливо, щоб люди в Iustitia хоча б знали, з ким мають справу. Люди поширюватимуть це, і Маркевич заспокоїться, знаючи, що про нього ходять чутки", - написав Пєбяк в одному з листів.

Емілія висловила стурбованість тим, що її діяльність може зашкодити їй, якщо про це дізнаються, але Пєбяк, схоже, запропонував їй імунітет.

"Ми не ув'язнюємо людей за те, що вони роблять добро", - написав він.

Під час другої атаки Емілія також поширила матеріали про ще одного критичного до уряду судді Пйотра Гацярка, зокрема про його особисті проблеми зі своєю дівчиною.

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"Я можу бути лише вдячний за таку прекрасно виконану операцію", - писав Пєбяк.

Пізніше Емілія визнала, що її кампанія могла завдати шкоди до 20 суддям.

Пєбяк зізнався, що знає, хто вона, з соціальних медіа, де жінка також розміщувала подібні нападки, але відмовилася коментувати далі.

Незрозуміло, чи знав про цю кампанію Збігнєв Зьобро, міністр юстиції, але Пєбяк у своїх електронних листах казав, що він інформує свого "начальника".

Напади владної партії PiS на польських суддів змусили Єврокомісію почати санкційну процедуру проти Варшави наприкінці 2017 року.