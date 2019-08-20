Скандальный польский замминистра ушел в отставку

Заместитель министра юстиции Польши Лукаш Пебяк ушел в отставку после того, как СМИ сообщили, что он лично организовал кампанию по разжиганию ненависти против отдельных судей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polskie Radio 24.

Лукаш Пебяк, заместитель министра юстиции, в прошлом году координировал кампанию c провластной активисткой по имени Эмилия, показала обнародованная электронная переписка.

Эмилия в нарушение законов о конфиденциальности данных рассылала журналистам материалы о судьях, которые критиковали реформу правительства, с целью скомпрометировать их.

Непонятно, знал ли об этой кампании Збигнев Зёбро, министр юстиции, но Пебяк в своих электронных письмах говорил, что он информирует своего "начальника".

"Я подаю иск против редакции Onet, которая распространяет клевету на меня, основываясь на истории недостоверного человека", - сказал Пебяк.

Заместитель министра отметил, что его неоднократно атаковали "СМИ и судьи, враждебные к реформе".

"Ложная информация о моей частной жизни была опубликована в прессе и в Интернете. Я стал жертвой ненависти, вдохновленной противниками изменений в судебной власти", - подчеркнул он.

Нападки правящей партии PiS на польских судей заставили Еврокомиссию начать санкционную процедуру против Варшавы в конце 2017 года.