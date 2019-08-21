Президент Литви: поважаю рішення президентки Естонії зустрітися з Путіним, але не повторю його

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що поважає рішення естонського лідера зустрітися з президентом Росії Владіміром Путіним, але каже, що Литва не обов'язково наслідуватиме цей приклад.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Delfi.

Науседа провів зустріч з президенткою Естонії Керсті Кальюлайд у вівторок в Таллінні. Кальюлайд пояснила, що зустрічалася з Владіміром Путіним, оскільки рішення про відносини Європи з Росією повинні ухвалювати не тільки найбільш впливові країни ЄС, але і держави Балтії.

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"Якщо можуть говорити інші, то можемо говорити та ми самі — така її логіка. Я поважаю мотиви цього рішення, але це не обов'язково означає, що ми станемо чинити так само", - сказав Науседа журналістам після візиту до Естонії.

За його словами, узгодження позицій за схожими питаннями вимагає "офіційних або неформальних" консультаційних форумів між країнами Балтії. Він підкреслив, що отримав запевнення у тому, що позиція Естонії щодо Росії залишиться незмінною.

"Росія, її агресивна поведінка в Україні, залежність санкцій від того, чи має намір Росія змінити свою поведінку стосовно України, очевидні", - підкреслив він.

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Раніше Науседа, який вступив на посаду місяць тому, зазначив, що вважає вкрай маловірогідним контакт з президентом Путіним. "Поки у нас така ситуація в Україні, поки у нас триває ескалація напруженості в усьому регіоні, у мене просто немає підстав вимовляти дипломатичні, приємні слівця, а головне — у мене немає на це морального права", - заявляв Науседа.

Кальюлайд під час зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним у Москві в квітні обговорила з ним питання України та запросила відвідати Естонію.

Кальюлайд відкидає будь-яку критику її останнього візиту до Росії та стверджує, що неприродною є сама політика відмови від розмов з сусідом.