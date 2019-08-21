Президент Литвы: уважаю решение президента Эстонии встретиться с Путиным, но не повторю его

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что уважает решение эстонского лидера встретиться с президентом России Владимиром Путиным, но говорит, что Литва не обязательно последует этому примеру.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Delfi.

Науседа провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд во вторник в Таллинне. Кальюлайд объяснила, что встречалась с Владимиром Путиным, поскольку решение об отношениях Европы с Россией должны принимать не только наиболее влиятельные страны ЕС, но и государства Балтии.

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"Если могут говорить другие, то можем говорить и мы сами - такова ее логика. Я уважаю мотивы этого решения, но это не обязательно означает, что мы станем поступать так же", - сказал Науседа журналистам после визита в Эстонию.

По его словам, согласование позиций по схожим вопросам требует "официальных или неформальных" консультационных форумов между странами Балтии. Он подчеркнул, что получил заверения в том, что позиция Эстонии по России останется неизменной.

"Россия, ее агрессивное поведение в Украине, зависимость санкций от того, намерена ли Россия изменить свое поведение по отношению к Украине, очевидны", - подчеркнул он.

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Ранее Науседа, который вступил в должность месяц назад, отметил, что считает крайне маловероятным контакт с президентом Путиным. "Пока у нас такая ситуация в Украине, пока у нас продолжается эскалация напряженности во всем регионе, у меня просто нет оснований произносить дипломатические, приятные словечки, а главное - у меня нет на это морального права", - заявлял Науседа.

Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве в апреле обсудила с ним вопросы Украины и пригласила посетить Эстонию.

Кальюлайд отвергает любую критику ее последнего визита в Россию и утверждает, что неестественной является сама политика отказа от разговоров с соседом.