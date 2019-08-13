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Президент Литви: немає морального права на приємні слівця Путіну

Вівторок, 13 серпня 2019, 17:55

Новий президент Литви Гітанас Науседа, який вступив на посаду місяць тому, вважає наразі вкрай маловірогідним контакт з президентом Росії Владіміром Путіним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у інтерв’ю литовському телебаченню LRT.

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"Про що нам зараз говорити з паном президентом Росії Владіміром Путіним? Поки у нас така ситуація в Україні, поки у нас триває ескалація напруженості в усьому регіоні, у мене просто немає підстав вимовляти дипломатичні, приємні слівця, а головне - у мене немає на це морального права", - сказав Науседа.

За його словами, навіть Євросоюз розколотий через ставлення до Росії. Втім, Литва, яка має кордон з РФ, усвідомлює реальну небезпеку і ризики.

"Сьогодні немає місця ні для жартів, ні для обміну дипломатичними слівцями", - сказав Науседа напередодні візиту до Німеччини, де він зустрінеться з канцлеркою Ангелою Меркель. Росія стане важливою темою переговорів лідерів.

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За словами президента Литви, він неодноразово говорив, що не слід провокувати конфлікти та кидатися грізними словами або термінами один в одного.

"Ми спілкуємося як лідери цивілізованих держав, та передусім, щоб говорити про щось конкретно, потрібно мати об'єкт розмови", - додав Науседа.

Як зазначає LRT, одразу після обрання президентом Науседа виступив із заявою про те, що вважає Росію агресором через анексію Криму та її дії на сході України.

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Литва Путін
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