Хорватську дипломатку відсторонили за Facebook-пост про "білих європейців"

Високопоставлену хорватську дипломатку в Берліні звинуватили у завданні збитків репутації Хорватії після того, як вона написала пост про "білих європейців" у своєму Facebook.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У публікації від 8 серпня перша секретар посольства в Берліні Елізабета Маджаревич написала про "білих європейців" і "чисту та справжню Європу" у підписі до зображення узбережжя Адріатичного моря.

"Просто білі європейці як це було всього 30 років тому по всій Європі", - написала Елізабета Маджаревич.

Цей інцидент збентежив Хорватію, яка вступила в ЄС в 2013 році та буде головувати в блоці з січня наступного року. Міністр закордонних справ повідомив, що дипломатку відкликали. Акаунт Маджаревич на Facebook після інциденту видалений.

Спочатку Маджаревич захищала свої пости, стверджуючи, що вона має право говорити як приватна особа. "Я не чиновник і не політик, а звичайна людина, що має право на недоторканність приватного життя", - писала вона в Facebook.

Вона також припустила, що її сторінка у Facebook була зламана. Однак Index.hr повідомив, що у минулих постах в соцмережі вона писала про "порядок денний ісламізації" у мусульман та підтримувала гомофобні погляди. В одному з постів вона пов'язала ЛГБТ з педофілією.

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Міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч Радман, який до недавнього часу був послом Хорватії в Німеччині, підкреслив, що дипломат ніколи не був приватною особою. Маджаревич відсторонили від виконання обов'язків, її долю вирішить трибунал державної служби, повідомив міністр.

"Коли ви дипломат, ви повинні діяти як один і проводити державну політику. Приватне життя закінчене. Якщо ви не готові до цього, ви не можете бути дипломатом", - сказав він.