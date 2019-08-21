Хорватскую дипломатку отстранили за Facebook-пост о "белых европейцев"

Высокопоставленную хорватскую дипломатку в Берлине обвинили в нанесении ущерба репутации Хорватии после того, как она написала пост о "белых европейцах" в своем Facebook.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В публикации от 8 августа первый секретарь посольства в Берлине Элизабета Маджаревич написала о "белых европейцах" и "чистой и настоящей Европе" в подписи к изображению побережья Адриатического моря.

"Просто белые европейцы, как это было всего 30 лет назад по всей Европе", - написала Элизабета Маджаревич.

Этот инцидент смутил Хорватию, которая вступила в ЕС в 2013 году и будет председательствовать в блоке с января следующего года. Министр иностранных дел сообщил, что дипломатку отозвали. Аккаунт Маджаревич на Facebook после инцидента удален.

Сначала Маджаревич защищала свои посты, утверждая, что она имеет право говорить как частное лицо. "Я не чиновник и не политик, а обычный человек, имеющий право на неприкосновенность частной жизни", - писала она в Facebook.

Она также предположила, что ее страница в Facebook была взломана. Однако Index.hr сообщил, что в прошлых постах в соцсети она писала о "повестке исламизации" у мусульман и поддерживала гомофобные взгляды. В одном из постов она связала ЛГБТ с педофилией.

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радмана, который до недавнего времени был послом Хорватии в Германии, подчеркнул, что дипломат никогда не был частным лицом. Маджаревич отстранили от исполнения обязанностей, ее судьбу решит суд государственной службы, сообщил министр.

"Когда вы дипломат, вы должны действовать как один и проводить государственную политику. Личная жизнь закончена. Если вы не готовы к этому, вы не можете быть дипломатом", - сказал он.