Саміт G7: "жовті жилети" приєднаються до протестів антиглобалістів

Французькі "жовті жилети" приєднаються до протестів антиглобалістів, кліматичних активістів та баскських націоналістів під час проведення саміту G7 у Франції цими вихідними.

Про це пише "Європейська правда", посилаючись на агентство Reuters.

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Протестувальники розмістяться у двох містах-побратимах Андай та Ірун на французько-іспанському кордоні, за 30 кілометрів від місця проведення саміту G7 в місті Біарріц.

Представники 50 неурядових організацій проведуть так званий контрсаміт, висловлюючи свій протест проти економічної та кліматичної політики країн з Групи семи.

Як відомо, "жовті жилети" відзначилися безладами та мародерствами під час щотижневих акцій протесту наприкінці 2018 – на початку 2019 року у Франції.

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Організатори протестувальників планують мирні марші в Андаї та Іруні в суботу. Але організатори жовтих жилетів також закликали провести свій протест в суботу в Біарріці, який закритий для протестувальників.

Франція мобілізує 10 тисяч правоохоронців для забезпечення безпеки на саміті G7. До охорони саміту залучать 43 підрозділи сил загального резерву французької поліції, близько п'ятдесяти ескадрилій мобільної жандармерії та сили спеціального призначення.

Саміт G7 пройде у Франції 24-26 серпня.