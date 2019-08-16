Франція вислала громадянина Німеччини перед самітом G7

Влада Франції на тлі підготовки саміту лідерів країн "Великої сімки", який відбудеться наступного тижня в Біарріці, видворила німецького громадянина.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на G7.

Чоловіка, який повинен був висвітлювати саміт для французької радіостанції, затримали на півдні Франції минулого тижня. Це трапилося на тлі посилення заходів безпеки напередодні саміту світових лідерів, який розпочинається 24 серпня.

Президент Франції Еммануель Макрон чітко дав зрозуміти, що заходи безпеки будуть безпрецедентними. Значні частини міста перекриють після того, як протестувальники заявили про намір провести "контрсаміт" за участі тисяч демонстрантів.

Французькі фермери також пообіцяли "гарячу осінь" протестів проти нових торгових угод Франції.

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Демонстранти отримали дозвіл на створення табору "альтернативного саміту" в Уррюні, за 25 км на південь від Біарріца. Табір може вмістити близько 10 тисяч осіб, але багато активістів заявили, що вони також спробують влаштувати акції протесту в заборонених зонах Біарріца.

Міністерство внутрішніх справ Франції не уточнило, чому затримало та вислало німця. Сам він звинуватив міністра внутрішніх справ у тому, що глава МВС намагається тримати незручних людей подалі.

Він сказав, що спершу його затримання ніяк не пояснили, а потім сказали, що він був опізнаний як активіст лівого руху. Він також сказав, що поліція запідозрила його в злочинах під час саміту G20 в Гамбурзі 2017 року, хоча звинувачення висунуто не було, а розслідування ще триває.