Саммит G7: "желтые жилеты" присоединятся к протестам антиглобалистов

Французские "желтые жилеты" присоединятся к протестам антиглобалистов, климатических активистов и баскских националистов во время проведения саммита G7 во Франции в эти выходные.

Об этом пишет "Европейская правда", ссылаясь на агентство Reuters.

Читайте также Франция: полиция задержала 5 человек за планирование теракта во время саммита G7

Протестующие разместятся в двух городах-побратимах Андай и Ирун на французско-испанской границе, в 30 километрах от места проведения саммита G7 в городе Биарриц.

Представители 50 неправительственных организаций проведут так называемый контрсаммит, выражая свой протест против экономической и климатической политики стран из Группы семи.

Как известно, "желтые жилеты" отличились беспорядками и мародерство во время еженедельных акций протеста в конце 2018 - начале 2019 года во Франции.

Читайте также Франция выслала гражданина Германии перед саммитом G7

Организаторы протестующих планируют мирные марши в Андае и Ируне в субботу. Но организаторы желтых жилетов также призвали провести свой протест в субботу в Биаррице, который закрыт для протестующих.

Франция мобилизует 10 тысяч правоохранителей для обеспечения безопасности на саммите G7. К охране саммита привлекут 43 подразделения сил общего резерва французской полиции, около пятидесяти эскадрилий мобильной жандармерии и силы специального назначения.

Саммит G7 пройдет во Франции 24-26 августа.