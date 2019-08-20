Франція: поліція затримала 5 осіб за планування теракту під час саміту G7

Французька поліція затримала чотирьох чоловіків і одну жінку за підозрою у плануванні теракту в готелі, де будуть розміщені жандарми, зайняті в охороні саміту "Групи семи" в Біарріці у найближчі вихідні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Чоловіків і жінку віком від 24 до 45 років затримали у понеділок у департаменті Ланди.

Вони були відомі спецслужбам через участь в анархо-автономістському русі. Увагу правоохоронців вони привернули через обговорення у соцмережах місце розміщення поліції під час саміту.

Під час дискусій обговорювалась можливість "підпалити готель".

Наразі підозрювані перебувають під вартою. Їх звинувачують у злочинній змові з метою вчинити злочин і зруйнувати майно.

Як повідомлялося, Франція мобілізує 10 тисяч правоохоронців для забезпечення безпеки на саміті G7.