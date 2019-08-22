Канари продовжують палати - прем'єр

Пожежа на популярному туристичному острові Гран-Канарія стабілізувалася, але продовжує палати, заявив виконувач обов'язків прем'єр-міністра Іспанії, пообіцявши, що тисячі постраждалих від пожежі отримають допомогу у відбудові.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Вогонь спалахнув у суботу біля міста Техеда, перш ніж швидко перерости в одну з найбільших лісових пожеж в Іспанії, що підживлюється поєднанням високої температури, сильного вітру та низької вологості. Надзвичайна ситуація призвела до евакуації 10 000 людей.

"Пожежу не погашена, тому ми повинні бути обережними", - сказав Педро Санчес журналістам під час візиту на Канарські острови.

Вогонь пройшовся по близько 8% острова, в останні дні сотні пожежників і більше десятка літаків боролися з полум'ям висотою до 50 метрів.

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Шкода завдана близько 9200 га гірської центральної частини острова, а не прибережним районам, де багато туристів.

До четверга близько 7500 евакуйованим було дозволено повернутися додому.