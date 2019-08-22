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Канары продолжают гореть – премьер

Четверг, 22 августа 2019, 17:20

Пожар на популярном туристическом острове Гран-Канария стабилизировалась, но продолжает гореть, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Испании, пообещав, что тысячи пострадавших от пожара получат помощь в восстановлении.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Огонь вспыхнул в субботу у города Техеда, прежде чем быстро перерасти в один из крупнейших лесных пожаров в Испании, что подпитывается сочетанием высокой температуры, сильного ветра и низкой влажности. Чрезвычайная ситуация привела к эвакуации 10 тысяч человек.

"Пожар не потушен, поэтому мы должны быть осторожными", - сказал Педро Санчес журналистам во время визита на Канарские острова.

Огонь прошелся по 8% территории острова, в последние дни сотни пожарных и более десятка самолетов боролись с пламенем высотой до 50 метров.

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Ущерб причинен около 9200 га гористой центральной части острова, а не прибрежным районам.

До четверга около 7500 эвакуированным было разрешено вернуться домой.

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