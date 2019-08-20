Пожежі на Канарах: влада заявила про безпрецедентну екологічну трагедію
Понад 9 тисяч людей евакуювали через лісові пожежі на півночі іспанського острова Гран-Канарія, третього за величиною серед Канарських островів.
Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на BBC.
Пожежі, що почалися в суботу, просуваються по двох фронтах в гірській місцевості острова. На пресконференції в понеділок влада назвали інцидент "безпрецедентною екологічною трагедією".
За словами чиновників, зусиллям по боротьбі з пожежами перешкоджають високі температури, сильний вітер і низька вологість.
На боротьбу з вогнем направили 14 літаків і вертольотів, а також близько 700 вогнеборців, у тому числі 200 військових.
Полум'я досі не дійшло до житлових районів і туристичних місць, але поширилося у природний парк Тамадаба, де ростуть одні з найстаріших соснових лісів острова.
У деяких районах полум'я було настільки сильним, що літаки, які скидають воду, не могли там працювати.
Пожежі почалися недалеко від міста Техеда. За ніч площа ураження збільшилася з 3400 до 6000 гектарів.
Раніше повідомлялося, що влада евакуювала до 8 тисяч людей на острові.
Сотні людей евакуювали через окремі пожежі на популярному серед туристів острові минулого тижня.
У МЗС України попередили українців у зв’язку з лісовими пожежами на Канарських островах.