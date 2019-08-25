Лідери G7 погодилися: повертати РФ за стіл зарано, але координацію слід зміцнити – ЗМІ

На саміті у французькому місті Біарріц лідери Групи семи погодилися зміцнити діалог і координацію з Росією.

Про це повідомляє AFP з посиланням на дипломатичне джерело, передає "Європейська правда".

Зазначається, що лідери вирішили зайняти таку позицію під час вечері, яка відкривала саміт G7 у суботу.

"Вони погодилися з ідеєю, що G7 зміцнить діалог і координацію з Росією щодо поточних криз, однак зазначили, що занадто рано повертати росіян за стіл" - сказало джерело.

Росію вигнали з групи найбільш економічно розвинених держав G8 через анексію українського Криму в 2014 році.

У вівторок президент США заявив, що він би підтримав повернення Росії до групи країн з найбільш розвиненою економікою, якби була висловлена така пропозиція. Він також заявив про можливе запрошення на наступний саміт Групи семи президента РФ Владіміра Путіна.

Німеччина, Франція і Велика Британія відкинули пропозицію президента США Дональда Трампа про повернення Росії до країн G8. Пізніше до цієї позиції приєдналась Канада.

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