Reuters: Меркель, Джонсон і Макрон "поховали" плани повернення РФ до G8

Німеччина, Франція і Велика Британія відкинули пропозицію президента США Дональда Трампа про повернення Росії до країн G8.

Про це повідомляє агентство Reuters у четвер, 22 серпня, пише "Європейська правда".

Канцлерка Німеччина Ангела Меркель у середу перед зустріччю з прем’єром Британії заявила, що Росію виключили з G8 через певні причини, які досі існують. Це, зокрема, анексія українського Криму та підтримка сепаратистів на Донбасі.

Читайте також Посольство України в США просить лідерів G7 про тиск на РФ

За її словами, якщо Росія здійснить кроки для реалізації Мінських домовленостей, ситуацію можна буде оцінити по-новому, пише агенція.

За кілька днів до саміту G7 у Франції президент Еммануель Макрон також висловився проти повернення Росії.

"Я думаю, що повернення Росії без виконання умов буде ознакою слабкості G7", - цитує агенцію французького президента, не вказуючи, де та за яких умов пролунав його коментар. За словами Макрона, це стало б стратегічною помилкою.

Макрон зазначив, що для повернення Росії до групи найбільш розвинених індустріальних держав має бути вирішена українська криза.

Читайте також Зеленський озвучив умови повернення РФ у G8

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також приєднався до цієї позиції. Він зазначив, що його уряд звинувачує Росію у використанні хімічної зброї на території Великої Британії.

"Росія створює провокації не тільки в Україні, а й у багатьох місцях світу", - сказав Джонсон на зустрічі з Ангелою Меркель. Росії ще належить виконати зобов’язання, аби знову бути включеною в G7.

У вівторок президент США заявив, що він би підтримав повернення Росії до групи країн з найбільш розвиненою економікою, якби була висловлена така пропозиція.

За даними джерел телеканалу СNN, президенти США і Франції у телефонній розмові у вівторок домовилися, що вони хочуть запросити Росію до участі у саміті країн G7 в 2020 році. Джерела стверджують, що саме Макрон запропонував запросити Росію на зустріч, і Трамп погодився. Макрон і Трамп офіційно не коментували цю інформацію.

Під час зустрічі Макрона і Путіна в понеділок президент Франції заявив, що повернення до формату G8 і "реанімація" відносин між Росією та ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

Читайте також: "Сімка", що не стане "вісімкою": чому ідея повернути Росію до G7 є загрозою, але не катастрофою.