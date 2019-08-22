Reuters: Меркель, Джонсон і Макрон "поховали" плани повернення РФ до G8
Німеччина, Франція і Велика Британія відкинули пропозицію президента США Дональда Трампа про повернення Росії до країн G8.
Про це повідомляє агентство Reuters у четвер, 22 серпня, пише "Європейська правда".
Канцлерка Німеччина Ангела Меркель у середу перед зустріччю з прем’єром Британії заявила, що Росію виключили з G8 через певні причини, які досі існують. Це, зокрема, анексія українського Криму та підтримка сепаратистів на Донбасі.
За її словами, якщо Росія здійснить кроки для реалізації Мінських домовленостей, ситуацію можна буде оцінити по-новому, пише агенція.
За кілька днів до саміту G7 у Франції президент Еммануель Макрон також висловився проти повернення Росії.
"Я думаю, що повернення Росії без виконання умов буде ознакою слабкості G7", - цитує агенцію французького президента, не вказуючи, де та за яких умов пролунав його коментар. За словами Макрона, це стало б стратегічною помилкою.
Макрон зазначив, що для повернення Росії до групи найбільш розвинених індустріальних держав має бути вирішена українська криза.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також приєднався до цієї позиції. Він зазначив, що його уряд звинувачує Росію у використанні хімічної зброї на території Великої Британії.
"Росія створює провокації не тільки в Україні, а й у багатьох місцях світу", - сказав Джонсон на зустрічі з Ангелою Меркель. Росії ще належить виконати зобов’язання, аби знову бути включеною в G7.
У вівторок президент США заявив, що він би підтримав повернення Росії до групи країн з найбільш розвиненою економікою, якби була висловлена така пропозиція.
За даними джерел телеканалу СNN, президенти США і Франції у телефонній розмові у вівторок домовилися, що вони хочуть запросити Росію до участі у саміті країн G7 в 2020 році. Джерела стверджують, що саме Макрон запропонував запросити Росію на зустріч, і Трамп погодився. Макрон і Трамп офіційно не коментували цю інформацію.
Під час зустрічі Макрона і Путіна в понеділок президент Франції заявив, що повернення до формату G8 і "реанімація" відносин між Росією та ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".
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