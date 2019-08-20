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Трамп підтримав повернення Росії до G8

Вівторок, 20 серпня 2019, 22:25

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що Росію слід повернути до G8, звідки її прогнали після незаконної анексії українського Криму. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання The Hill, про це Трамп сказав журналістам у вівторок під час зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Румунії. 

"Ми говоримо про Росію, тому що я був на численних зустрічах G7. Я думаю, що куди більш доречно було б мати Росію (у "Великій вісімці" - ЄП)", - сказав президент США.

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Він додав, що Обама виключив президента Росії з групи, "тому що його перехитрили".

Трамп сказав, що безумовно підтримав би пропозицію про те, щоб повернути президента Путіна до переговорів G7.

Росію вигнали з групи найбільш економічно розвинених держав G8 через анексію українського Криму в  2014 році.

Трамп робив подібні зауваження перед останнім самітом G7, заявивши журналістам в червні минулого року, що Росія повинна брати участь в переговорах.

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"Подобається вам це чи ні, і це може бути не правильно з політичної точки зору, але у нас є світ, яким потрібно керувати", - сказав тоді Трамп.

"Вони повинні дозволити Росії повернутися, тому що ми повинні мати Росію за столом переговорів", - говорив тоді президент США.

Заява Трампа у вівторок прозвучала за кілька днів до того, як він вирушить до Франції на щорічну зустріч G7, на якій також будуть лідери Франції, Італії, Канади, Великої Британії, Японії та Німеччини.

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Трамп Росія
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