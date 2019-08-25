Лидеры G7 согласились: возвращать РФ за стол рано, но координацию надо укрепить – СМИ

На саммите во французском городе Биарриц лидеры Группы семи согласились укреплять диалог и координацию с Россией.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатический источник, передает "Европейская правда".

Отмечается, что лидеры решили занять такую позицию во время ужина, которая открывала саммит G7 в субботу.

"Они согласились с идеей, что G7 укрепит диалог и координацию с Россией относительно текущих кризисов, однако отметили, что слишком рано возвращать россиян за стол" - сказал источник.

Россию выгнали из группы наиболее экономически развитых государств G8 из-за аннексии украинского Крыма в 2014 году.

Во вторник президент США заявил, что он бы поддержал возврат России к группе стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение. Он также заявил о возможном приглашение на следующий саммит Группы семи президента РФ Владимира Путина.

Германия, Франция и Великобритания отвергли предложение президента США Дональда Трампа о возвращении России к странам G8. Позже к этой позиции присоединилась Канада.

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