Лидеры G7 согласились: возвращать РФ за стол рано, но координацию надо укрепить – СМИ
На саммите во французском городе Биарриц лидеры Группы семи согласились укреплять диалог и координацию с Россией.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатический источник, передает "Европейская правда".
Отмечается, что лидеры решили занять такую позицию во время ужина, которая открывала саммит G7 в субботу.
"Они согласились с идеей, что G7 укрепит диалог и координацию с Россией относительно текущих кризисов, однако отметили, что слишком рано возвращать россиян за стол" - сказал источник.
Россию выгнали из группы наиболее экономически развитых государств G8 из-за аннексии украинского Крыма в 2014 году.
Во вторник президент США заявил, что он бы поддержал возврат России к группе стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение. Он также заявил о возможном приглашение на следующий саммит Группы семи президента РФ Владимира Путина.
Германия, Франция и Великобритания отвергли предложение президента США Дональда Трампа о возвращении России к странам G8. Позже к этой позиции присоединилась Канада.
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