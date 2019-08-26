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В Іспанії розбився військовий літак

Понеділок, 26 серпня 2019, 15:33

Іспанський військовий літак впав у море біля південно-східного узбережжя країни рано в понеділок, пілоту вижити не вдалося.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Реактивний літак С-101, який використовується для навчань, потрапив у воду біля Ла-Манги близько 09:38 за Києвом.

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Пілот - льотний інструктор, з яким на момент аварії не було учнів, загинув, зазначили іспанські Військово-повітряні сили.

Причина катастрофи наразі не встановлена.

Напередодні п’ятеро осіб, зокрема неповнолітній, загинули в результаті зіткнення вертольота і невеликого літака в небі над Майоркою.

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