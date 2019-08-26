В Испании разбился военный самолет
Понедельник, 26 августа 2019, 15:33
Испанский военный самолет упал в море у юго-восточного побережья страны рано в понедельник, пилоту выжить не удалось, заявили ВВС.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Реактивный самолет С-101, который используется для учений, попал в воду возле Ла-Манги около 9:38 по Киеву.
Пилот - летный инструктор, с которым на момент аварии не было учеников, погиб, отметили испанские Военно-воздушные силы.
Причина катастрофы пока не установлена.
Накануне пять человек, в том числе несовершеннолетний, погибли в результате столкновения вертолета и небольшого самолета в небе над Майоркой.
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