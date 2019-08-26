Двох шведів затримали за перестрілку з поліцією Фінляндії

Фінська поліція заявила, що затримала двох шведів за підозрою у причетності до стрілянини по двох офіцерах на півдні Фінляндії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

У понеділок поліція заявила, що чоловіки віком приблизно 30 і 25 років були заарештовані в неділю ввечері в районі Тампере, на північ від місця інциденту.

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Стрілянина відбулася до світанку в неділю в індустріальній зоні Порвоо, приблизно за 50 кілометрів на північний схід від Гельсінкі, після того, як поліція отримала звичайні сповіщення про підозрілу діяльність. Коли поліцейські прибули на місце, по ним відкрили вогонь.

Обидва офіцери отримали поранення, один серйозні.

Причина стрілянини невідома, але розслідування тривають.

У суботу повідомлялося про поліцейського, який отримав поранення в ході виконання службових обов'язків в місті Ювяскюля.