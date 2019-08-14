Вибух у Копенгагені: данська поліція затримала шведа та шукає ще одного
Данська поліція заявила, що в середу затримала 22-річного шведа та оголосила у міжнародний розшук 23-річного шведа, обох підозрюваних у вибуху біля офісу Данської податкової служби в Копенгагені минулого тижня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Внаслідок вибуху, що стався 7 серпня, одна людина постраждала від уламків скла з вікон і дверей біля головного входу будівлі.
За інформацією TV 2 News, затримання 22-річного чоловіка відбулося в Мальме. Зараз поліція Копенгагена чекає, коли він буде екстрадований зі Швеції, пише Politiken.
Головний інспектор поліції Йорген Берген Сков заявляв, що злочинець або злочинці навряд чи хотіли заподіяти шкоду людям.
У суботу вранці в Копенгагені пролунав другий за тиждень вибух – цього разу в поліцейській дільниці.
З лютого в Копенгагені та околицях сталося дев'ять вибухів бомб.