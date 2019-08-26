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Двух шведов задержали за перестрелку с полицией Финляндии

Понедельник, 26 августа 2019, 14:23

Финская полиция заявила, что задержала двух шведов по подозрению в причастности к стрельбе по двум офицерам на юге Финляндии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

В понедельник полиция заявила, что мужчины в возрасте примерно 30 и 25 лет были арестованы в воскресенье вечером в районе Тампере, к северу от места инцидента.

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Стрельба произошла до рассвета в воскресенье в индустриальной зоне Порвоо, примерно в 50 километрах к северо-востоку от Хельсинки, после того, как полиция получила обычные оповещения о подозрительной деятельности. Когда полицейские прибыли на место, по ним открыли огонь.

Оба офицера получили ранения, один серьезныe.

Причина стрельбы неизвестна, но расследование продолжаются.

В субботу сообщалось о полицейском, который получил ранения в ходе выполнения служебных обязанностей в городе Ювяскюля.

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