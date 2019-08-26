Двух шведов задержали за перестрелку с полицией Финляндии
Финская полиция заявила, что задержала двух шведов по подозрению в причастности к стрельбе по двум офицерам на юге Финляндии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.
В понедельник полиция заявила, что мужчины в возрасте примерно 30 и 25 лет были арестованы в воскресенье вечером в районе Тампере, к северу от места инцидента.
Стрельба произошла до рассвета в воскресенье в индустриальной зоне Порвоо, примерно в 50 километрах к северо-востоку от Хельсинки, после того, как полиция получила обычные оповещения о подозрительной деятельности. Когда полицейские прибыли на место, по ним открыли огонь.
Оба офицера получили ранения, один серьезныe.
Причина стрельбы неизвестна, но расследование продолжаются.
В субботу сообщалось о полицейском, который получил ранения в ходе выполнения служебных обязанностей в городе Ювяскюля.