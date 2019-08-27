У Італії партії узгодили кандидатуру прем'єра

Владний рух "5 зірок" та опозиційна Демократична партія опинилися на крок ближче до формування нового італійського уряду після того, як демократи заявили, що не проти, щоб Джузеппе Конте провів ще один термін на посаді прем'єр-міністра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Конте, який не належить до жодної партії, але близький до "5 зірок", подав у відставку минулого тижня, коли лідер партії "Ліга", голова МВС Маттео Сальвіні відмовився від коаліції з політсилою.

Якщо припустити, що у подальших переговорах щодо політики та міністерських посад не буде великих перешкод, новий коаліційний уряд може скласти присягу на початку наступного тижня.

Однак "5 зірок" зазвичай висуває ключові стратегічні рішення на онлайн-голосування своїх членів, тому це може потенційно зірвати всю угоду, повернувши Італію назад у політичний хаос.

Президент Італії Серджо Маттарелла повинен ухвалити рішення про наступні кроки – призначення дострокових виборів або формування нового уряду — на основі альтернативної більшості в парламенті. У четвер Маттарелла запросив партії на другий раунд консультацій у вівторок.

Останнім часом між партіями "Ліга" та "5 зірок" виникали постійній суперечки, які вилились у політичну кризу та бажання Сальвіні спровокувати дострокові вибори, щоб самому очолити уряд.

Сальвіні думав, що демократи ніколи не підуть на створення коаліції з "5 зірками", з якими у них традиційно були погані відносини.