В Италии партии согласовали кандидатуру премьера

"Движение 5 звезд" и оппозиционная Демократическая партия оказались на шаг ближе к формированию нового итальянского правительства после того, как демократы заявили, что не против, чтобы Джузеппе Конте провел еще один срок на посту премьер-министра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Конте, который не принадлежит ни к одной партии, но близок к "5 звездам", подал в отставку на прошлой неделе, когда лидер партии "Лига", глава МВД Маттео Сальвини отказался от коалиции с этой политсилой.

Если предположить, что в дальнейших переговорах о политике и министерских постах не будут крупных препятствий, новое коалиционное правительство могут привести к присяге в начале следующей недели.

Однако "5 звезд" обычно выдвигает ключевые стратегические решения в онлайн-голосованиях своих членов, поэтому это может потенциально сорвать все соглашение, вернув Италию назад в политический хаос.

Президент Италии Серджо Маттарелла должен принять решение о следующих шагах - назначение досрочных выборов или формирование нового правительства - на основе альтернативного большинства в парламенте. В четверг Маттарелла пригласил партии на второй раунд консультаций во вторник.

В последнее время между партиями "Лига" и "5 звезд" возникали постоянные споры, которые вылились в политический кризис и желание Сальвини спровоцировать досрочные выборы, чтобы самому возглавить правительство.

Сальвини думал, что демократы никогда не пойдут на создание коалиции с "5 звездами", с которыми у них традиционно были плохие отношения.