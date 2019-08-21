Обвал уряду з італійським темпераментом: чим та коли завершиться зміна влади у Римі

Політична криза в Італії досягла апогею.

За заявою віцепрем'єра Італії і лідера партії "Ліга" Маттео Сальвіні про розпад правлячої коаліції між ними та "Рухом 5 зірок" прем’єр-міністр Італії Конте оголосив про відставку - свою та всього уряду.

Та чи потягне це розпуск парламенту і чи будуть негайно призначені нові вибори - залишається під питанням. Це рішення має ухвалити протягом найближчих двох діб президент Італії Серджо Матарелла.

Якщо це станеться, то дострокові вибори вперше в історії сучасної Італії можуть пройти восени. І це - напередодні голосування про бюджет, в умовах шаленого бюджетного дефіциту та загрози штрафних санкції проти Італії з боку ЄС.

Пошук винних

У вівторок у коридорах Сенату було чутно сміх команди Джузеппе Конте.

Те, що їхній шеф нарешті зможе висловити своєму заступнику і водночас давньому противнику, віцепрем’єру Маттео Сальвіні все, що про нього думає, безмежно їх тішило. І у виступах обох політиків справді було що послухати і подивитися.

Вже на початку дебатів Сальвіні дав неабиякий привід для створення мемів.

сторінка газети La Repubblica

Він закликав італійців словами Івана Павла ІІ згадати про пречисту Діву Марію та про порозуміння. Та ще й доповнив це жестом, цілуючи хрест на вервичці ("чотках"). Вже згодом цікаве роз'яснення цьому дав один із сенаторів "Руху 5 зірок" Нікола Морра, представник комітету боротьби зі злочинністю: "У Калабрії "красуватися вервичкою" та закликати до Мадонни для посадовців означає надсилати певні сигнали представникам "Ндрангети" (мафії, що діє у південних регіонах Італії).

І хоча Сальвіні, який походить з півночі, напевно, не мав на меті такі аналогії, саме про це написали ключові італійські медіа.

Відповідаючи на закиди, Джузеппе Конте, перш ніж оголосити про відставку, зробив годинну доповідь у Сенаті. Він зосередився на критиці партії Сальвіні та самого очільника "Ліги".

Італійські журналісти наввипередки розбирали виступ Конте на цитати. Сальвіні він охрестив "опортуністом та безвідповідальним". Згадав Конте і про відмову очільника "Ліги" прокоментувати у парламенті справу щодо російського фінансування партії та щодо частих візитів його представників до Москви: "Якби ж ти погодився прийти сюди, в Сенат, і прояснити все по "російській справі", справі, що набула міжнародного розголосу, ти б допоміг своєму прем'єр-міністру не звітувати про ту інформацію, якою ти точно володієш" (на цьому місці представники Демпартії перервали Конте оплесками).

Завершив прем’єр тим, що звинуватив Сальвіні у розвалі уряду та взявся офіційно повідомити про це главі державі. "Якщо у Сальвіні не вистачає мужності, я беру на себе цю відповідальність: я йду до президента республіки".

Партія "Ліга" спробувала дистанціюватися від цього рішення і навіть відкликала вотум недовіри прем’єрові, але Конте зробив усе можливе, щоби відповідальність за розпад уряду закріпилася саме за "Лігою". "Криза має підпис Сальвіні, і якщо у нього немає політичної сміливості це визнати, я вам про це кажу", - пояснював він.

Одразу по цьому Джузеппе Конте зустрівся з президентом Серджо Матареллою та вручив йому заяву про відставку.

Що це означає?

Президент Італії прийняв відставку прем’єр-міністра, але Конте залишаться при владі до визначення, яким саме шляхом країна піде далі.

Для цього Італія має лише 48 годин. У середу по обіді розпочнуться консультації із представниками політичних сил, що триватимуть до четверга. Продовження цього терміну можливе, але малоймовірне - швидше за все, уже в четвер усі дізнаються про узгоджене компромісне рішення. А наступного тижня - ім’я "наступника" уряду.

Парламентська криза також може призупинити схвалення конституційної реформи щодо зменшення кількості парламентарів Палати депутатів та Сенату, фінальне затвердження якої було призначено Палатою депутатів на четвер, 22 серпня.

Чи можливі дострокові вибори? Так, це один із варіантів розвитку подій.

Але не гарантований, і навіть менш імовірний.

Річ у тім, що Італія до 15 жовтня має подати проєкт свого бюджету на узгодження Європейській комісії. Дотриматися цього терміну - вкрай важливо для країни з найвищим в єврозоні зовнішнім боргом (більше 2 трлн євро!), яка перебуває під загрозою штрафних санкцій з боку ЄС.

І якщо парламент піде на вибори, то Єврокомісії точно "не буде з ким і про що говорити" у Римі.

Однак якщо до початку наступного тижня президент Італії Серджо Матарелла не побачить у парламенті сформованої більшості, то цей варіант стане реальністю: чекати нам дочасних виборів наприкінці жовтня або на початку листопада.

Але є ще один варіант: лівопопулістський "Рух 5 зірок" та лівоцентристська Демократична партії об’єднуються у коаліцію і створюють "червоно-жовтий технічний уряд".

До повноцінної коаліції їм трохи бракує голосів. У Палаті депутатів ці партії разом мають 327 (для більшості потрібно 315), але у Сенаті - тільки 158 мандатів (у той час як для більшості потрібно 161). Але це - вирішувана проблема. Подейкують, що їм готові допомогти голосами представники партії "Вільні та рівні" та депутати-самовисуванці.

Хто очолить Італію?

Цей план, що дозволить уникнути розпуску парламенту, наразі найбільш обговорюваний. Зрештою, для очільника "Руху 5 зірок" Луїджі Ді Майо, рейтинги якого нині помітно нижчі, аніж були на час тогорічних виборів, не залишається багато альтернатив. Тому він прагне "купити час", протестувати працездатність такого уряду, і паралельно готуватися до можливих виборів, якщо технічний уряд невдовзі також розвалиться.

Наразі про такий сценарій розвитку подій говорять більшість італійських ЗМІ.

А от щодо "технічного прем’єра" згоди в Італії немає.

Єдине, про що погоджуються політики – це те, що Демократична партія разом із "Рухом 5 зірок" має обрати компромісну кандидатуру. Тобто очільники з жодної з коаліційних партій урядом не керуватимуть. Цю посаду не пропонуватимуть також колишньому прем’єру (2014-2016) та екслідеру Демпартії Маттео Ренці - аж занадто сильним і непередбачуваним є цей політик. Маттео Ренці у відповідь прокоментував, що не проти побачити на верхівці влади нові обличчя.

"Рух 5 зірок" не полишає мрію, що чинний прем’єр Джузеппе Конте збереже посаду. Адже торік він також з’явився на італійському політичному Олімпі як "технічний та позапартійний" прем’єр (хоча не секрет, що він був висунутий на цю посаду "зірками"). В Італії вже навіть придумали мем для цієї номінації: її згадують як "Конте-біс". Але із цим сценарієм наразі не погоджується Демократична партія.

Отже, боротьба за прем’єрську посаду може виявитися навіть складнішою за формування коаліції.

А Італія в традиційному для себе стилі з кінця Другої світової війни продовжує змінювати уряди раз на 1,5-2 роки. Цього разу - навіть частіше. Адже Джузеппе Конте очолив італійський уряд лише у червні 2018 року після виснажливих, майже тримісячних коаліційних перемовин (парламентські вибори відбулися в березні).

Тож як події розгортатимуться зараз?

У традиційно італійському стилі – пафосно та епічно.

Автор: Вікторія Вдовиченко,

асоційований член Ради зовнішньої політики "Українська призма"