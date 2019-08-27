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Опозиція Британії спробує змінити закон, щоб змусити Джонсона відкласти Brexit

Вівторок, 27 серпня 2019, 15:18

Британські опозиційні партії спробують прийняти закон, який змусить прем'єр-міністра Бориса Джонсона домагатися відстрочки виходу Британії з ЄС і допоможе запобігти виходу без угоди в кінці жовтня.

Такої домовленості було досягнуто на сьогоднішній зустрічі партій, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Лідер лейбористів Джеремі Корбін скликав у вівторок зустріч з противниками "жорсткого" Brexit, заявивши, що зробить все необхідне, для запобігання виходу Британії з ЄС без угоди.

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На зустрічі були присутні представники Шотландської національної партії, Ліберально-демократичної партії, партії Change UK, уельської партії Plaid Cymru і "Зелених".

Депутат від партії "Зелені" Керолайн Лукас після зустрічі сказала, що опозиційні партії обговорили тактику своїх дій і погодилися, що зміна закону - найкращий спосіб кинути виклик уряду.

"Усі погодилися, що законодавчий шлях - це найбезпечніший спосіб спробувати продовжити дію статті 50, щоб позбутися крайнього терміну 31 жовтня, до якого прем'єр-міністр прагне з усе більшою безрозсудністю", - сказала вона.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не хоче виплачувати ЄС всі 43 мільярди євро зобов’язань у випадку "жорсткого" виходу з блоку.

Джонсон вважає, що Британія повинна заплатити лише 10 млрд євро.

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