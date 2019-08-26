Майже 100 компаній переїхали до Нідерландів перед Brexit - нідерландське агентство
Близько 100 компаній переїхали з Британії до Нідерландів або створили там офіси, щоб бути в межах Європейського союзу через запланований вихід Великої Британії з блоку, заявило в понеділок нідерландське урядове агентство.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Ще 325 компаній, стурбованих втратою доступу до європейського ринку, розглядають цей крок, повідомляє Нідерландське агентство з іноземних інвестицій.
"Постійно зростаюча невизначеність у Сполученому Королівстві та все ясніша неможливість досягнути угоди викликають великі економічні потрясіння для цих компаній", - заявив Єроен Нійланд, уповноважений NFIA. "Тому все більше компаній орієнтуються на Нідерланди як потенційну нову базу на європейському ринку".
Як повідомляє NFIA, йдеться про бізнес, пов'язаний з фінансами, інформаційними технологіями, засобами масової інформації, рекламою, науками про життя та здоров'я
Нідерланди змагаються з Німеччиною, Францією, Бельгією та Ірландією за залучення на свою користь кроків, пов'язаних з Brexit.
Новий прем'єр Британії Джонсон хоче переглянути угоду, укладену його попередницею Терезою Мей з лідерами решти 27 країн ЄС.
Водночас він обіцяє, що Британія вийде з ЄС 31 жовтня, з угодою чи без.
Напередодні Джонсон заявив про зростання шансів на впорядкований Brexit.