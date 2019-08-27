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Оппозиция Британии попытается изменить закон, чтобы заставить Джонсона отложить Brexit

Вторник, 27 августа 2019, 15:18

Британские оппозиционные партии попытаются принять закон, который заставит премьер-министра Бориса Джонсона добиваться отсрочки выхода Британии из ЕС и поможет предотвратить выход без соглашения в конце октября.

Такая договоренность была достигнута на сегодняшней встрече партий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Лидер лейбористов Джереми Корбин созвал во вторник встречу с противниками "жесткого" Brexit, заявив, что сделает все необходимое для предотвращения выхода Британии из ЕС без соглашения.

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На встрече присутствовали представители Шотландской национальной партии, Либерально-демократической партии, партии Change UK, уэльской партии Plaid Cymru и "Зеленых".

Депутат от партии "Зеленые" Кэролайн Лукас после встречи сказала, что оппозиционные партии обсудили тактику своих действий и согласились, что перемена закона - лучший способ бросить вызов правительству.

"Все согласились, что законодательный путь - это самый безопасный способ попробовать продлить действие статьи 50, чтобы избежать крайнего срока 31 октября, к которому премьер-министр стремится со все большим безрассудством", - сказала она.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не хочет выплачивать ЕС все 43 миллиарда евро обязательств в случае "жесткого" выхода из блока.

Джонсон считает, что Британия должна заплатить только 10 млрд евро.

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