Польща: опитування показало зростання рейтингу опозиції

Польська опозиційна "Громадянська платформа" набрала електоральних балів перед виборами до парламенту 13 жовтня, свідчать останні опитування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Опитування IBRiS, проведене 26 серпня, показало, що партія влади "Закон і справедливість" (PiS) має підтримку 41,5% респондентів, "Громадянська платформа" - 26,6%, лівий блок Lewica - 12,2%, а PSL / Kukiz'15 - 7,2%.

Опитування IBRiS за 23-24 серпня показувало, що PiS підтримує 41% респондентів (26-27 липня цей показник становив 42%), а "Громадянська платформа" мала підтримку на рівні 25%.

Водночас за останніми даними соціологів Kantar, у PiS - 39% (-5% порівняно з попереднім опитуванням), а у "Громадянської платформи" - 30%, що на 3% більше, ніж раніше в серпні.

Таким чином, PiS, попри скандали, все одно отримає найбільшу кількість місць на парламентських виборах.