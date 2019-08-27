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Польща: ще одне опитування показало зниження рейтингу влади

Вівторок, 27 серпня 2019, 10:25

Партія "Закон і справедливість" (PiS), попри скандали, все одно отримає найбільшу кількість місць на парламентських виборах, призначених на 13 жовтня.

Такі дані опитування IBRiS для Dziennik Gazeta Prawna за 23-24 серпня, повідомляє "Європейська правда".

Опитування показало, що PiS підтримує 41% респондентів (26-27 липня цей показник становив 42%), а ключовий конкурент - центристська "Громадянська платформа" (PO) - має незмінну підтримку на рівні 25%. Ліва коаліція Lewica піднялася на 3 процентні пункти до 13%.

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Здатність керівної партії створити нову коаліцію за таких обставин залежатиме від сукупності партій, які отримають місця в парламенті - опитування передбачає, що туди мають пройти також кілька менших груп.

Опитування Kantar, проведене 22 серпня, показало, що PiS, пройшовши через дві гучні відставки останнім часом, втратила 5% підтримки населення.

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