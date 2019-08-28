Польша: опрос показал рост рейтинга оппозиции

Польская оппозиционная "Гражданская платформа" набрала электоральных баллов перед выборами в парламент 13 октября, свидетельствуют последние опросы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Опрос IBRiS, проведенный 26 августа, показал, что партия власти "Право и справедливость" (PiS) имеет поддержку 41,5% респондентов, "Гражданская платформа" - 26,6%, левый блок Lewica - 12,2%, а PSL/Kukiz'15 - 7,2 %.

Опросы IBRiS за 23-24 августа показывало, что PiS поддерживает 41% респондентов (26-27 июля этот показатель составлял 42%), а "Гражданская платформа" имела поддержку на уровне 25%.

В то же время, по последним данным социологов Kantar, у PiS - 39% (-5% по сравнению с предыдущим опросом), а у "Гражданской платформы" - 30%, что на 3% больше, чем ранее в августе.

Таким образом, PiS, несмотря на скандалы, все равно получит наибольшее количество мест на парламентских выборах.