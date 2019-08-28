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Зеленський заявив Болтону, що Україна не проти приєднання США до "нормандського формату"

Середа, 28 серпня 2019, 15:46

Президент Володимир Зеленський зустрівся з радником президента США Джоном Болтоном і заявив, що Україна вітала б приєднання Сполучених Штатів до "нормандського формату".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті глави держави.

"Зустріч була присвячена обговоренню першочергових заходів для зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами, зокрема підготовці двосторонніх переговорів на рівні глав держав", - повідомили в пресслужбі.

Крім того, обговорювалися можливості поглиблення українсько-американської співпраці у сферах безпеки та оборони, енергетичної безпеки, а також у питаннях реформування Збройних сил України та української оборонної промисловості.

Зеленський подякував американській стороні за потужну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, послідовну офіційну політику щодо Криму та зусилля, спрямовані на досягнення прогресу у мирному врегулюванні на Донбасі.

"Президент України висловив сподівання, що США зможуть більше залучатися до переговорного процесу стосовно Донбасу. Він зазначив, що Україна вітала б приєднання Сполучених Штатів до Нормандського формату. Володимир Зеленський відзначив важливість консолідованої позиції США та інших партнерів України для забезпечення звільнення українських моряків та інших незаконно утримуваних громадян", - йдеться у повідомленні.

Раніше Болтон заявив, що президент США Дональд Трамп запланував зустріч із Зеленським у Варшаві. на початку вересня.

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