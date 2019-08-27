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Зустріч Трампа та Зеленського має відбутися у Варшаві – Болтон

Вівторок, 27 серпня 2019, 14:34

Президент США Дональд Трамп запланував зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським у Варшаві.

Про це заявив радник з питань національної безпеки США Джон Болтон у коментарі журналістам під час свого візиту в Україну.

"Ми розраховуємо, що у президентів буде можливість поговорити у Варшаві в рамках заходів з нагоди 80-річчя від початку Другої світової війни", - заявив він.

Болтон наголосив, що попри відсутність офіційного анонсу з цього приводу, зустріч має відбутися. "Я оптимістичний щодо зустрічі у Варшаві. У лідерів вже були дві дуже теплі розмови із Зеленським, і у них знову буде шанс поговорити, хоча не знаю, якою тривалою буде зустріч, зважаючи на зайнятість у церемоніях".

Як відомо, зараз США намагаються заблокувати продаж Китаю українського заводу "Мотор-Січ" та передачу технологій цієї компанії.

Відповідаючи на запитання "Європейської правди" з цього приводу, радник президента США уточнив, що консультації України та США щодо "китайського питання"  не мають вплинути на контакти Трампа та Зеленського. "Це не той спосіб, як ми працюємо", - запевнив він.

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