Зеленский заявил Болтону, что Украина не против присоединения США к "нормандскому формату"

Президент Владимир Зеленский встретился с советником президента США Джоном Болтоном и заявил, что Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к "нормандскому формату".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте главы государства.

"Встреча была посвящена обсуждению первоочередных мер по укреплению стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами, в частности подготовке двусторонних переговоров на уровне глав государств", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, обсуждались возможности углубления украинско-американского сотрудничества в сферах безопасности и обороны, энергетической безопасности, а также в вопросах реформирования Вооруженных сил Украины и украинской оборонной промышленности.

Зеленский поблагодарил американскую сторону за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, последовательную официальную политику в отношении Крыма и усилия, направленные на достижение прогресса в мирном урегулировании на Донбассе.

"Президент Украины выразил надежду, что США смогут больше привлекаться к переговорному процессу относительно Донбасса. Он отметил, что Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к нормандскому формату. Владимир Зеленский отметил важность консолидированной позиции США и других партнеров Украины для обеспечения освобождения украинских моряков и других незаконно удерживаемых граждан", - говорится в сообщении.

Ранее Болтон заявил, что президент США Дональд Трамп запланировал встречу с Зеленским в Варшаве в начале сентября.