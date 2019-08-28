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Зеленский заявил Болтону, что Украина не против присоединения США к "нормандскому формату"

Среда, 28 августа 2019, 15:46

Президент Владимир Зеленский встретился с советником президента США Джоном Болтоном и заявил, что Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к "нормандскому формату".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте главы государства.

"Встреча была посвящена обсуждению первоочередных мер по укреплению стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами, в частности подготовке двусторонних переговоров на уровне глав государств", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, обсуждались возможности углубления украинско-американского сотрудничества в сферах безопасности и обороны, энергетической безопасности, а также в вопросах реформирования Вооруженных сил Украины и украинской оборонной промышленности.

Зеленский поблагодарил американскую сторону за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, последовательную официальную политику в отношении Крыма и усилия, направленные на достижение прогресса в мирном урегулировании на Донбассе.

"Президент Украины выразил надежду, что США смогут больше привлекаться к переговорному процессу относительно Донбасса. Он отметил, что Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к нормандскому формату. Владимир Зеленский отметил важность консолидированной позиции США и других партнеров Украины для обеспечения освобождения украинских моряков и других незаконно удерживаемых граждан", - говорится в сообщении.

Ранее Болтон заявил, что президент США Дональд Трамп запланировал встречу с Зеленским в Варшаве в начале сентября.

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