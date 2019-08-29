Радник Трампа каже, що попередить Лукашенка про російську загрозу

Радник з національної безпеки США Джон Болтон заявив у четвер, що планує скористатися поїздкою до Білорусі, щоб попередити її лідера, президента Александра Лукашенка, про загрозу безпеці з боку Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

29 серпня Болтон стане найвищим американським чиновником, який відвідає Білорусь за останні роки. Москва та Мінськ рухаються до все тіснішої інтеграції своїх країн у рамках проєкту союзної держави, який підживлює страхи щодо тихої анексії з боку Москви.

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Виступаючи перед журналістами в Молдові в четвер, Болтон сказав: "Ми подумали, що на тлі того, що ми чули від Москви, є важливим поїхати в Білорусь і поговорити про їхній суверенітет та територіальну цілісність".

обговорювали допомогу США в посиленні сфер безпеки і оборони країни. У Кишиневі Болтон і прем'єрка Молдови Майя Сандудопомогу США в посиленні сфер безпеки і оборони країни.

Нагадаємо, радник президента США Дональда Трампа прибув до Кишинева після візиту до Києва.