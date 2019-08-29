Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Вадима Пристайка запропонували на посаду глави МЗС

Посол України в Раді Європи стане віцепрем'єром з євроінтеграції

У партії Зеленського звинуватили В'ятровича у погіршенні відносин з Польщею

США загальмували військову допомогу Україні на тлі візиту Болтона до Києва






Радник Трампа каже, що попередить Лукашенка про російську загрозу

Четвер, 29 серпня 2019, 14:38

Радник з національної безпеки США Джон Болтон заявив у четвер, що планує скористатися поїздкою до Білорусі, щоб попередити її лідера, президента Александра Лукашенка, про загрозу безпеці з боку Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

29 серпня Болтон стане найвищим американським чиновником, який відвідає Білорусь за останні роки. Москва та Мінськ рухаються до все тіснішої інтеграції своїх країн у рамках проєкту союзної держави, який підживлює страхи щодо тихої анексії з боку Москви.

Читайте також
США продовжили санкції проти Лукашенка і низки політиків Білорусі

Виступаючи перед журналістами в Молдові в четвер, Болтон сказав: "Ми подумали, що на тлі того, що ми чули від Москви, є важливим поїхати в Білорусь і поговорити про їхній суверенітет та територіальну цілісність".

У Кишиневі Болтон і прем'єрка Молдови Майя Санду обговорювали допомогу США в посиленні сфер безпеки і оборони країни. 

Нагадаємо, радник президента США Дональда Трампа прибув до Кишинева після візиту до Києва

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Трамп Росія Білорусь
powered by lun.ua