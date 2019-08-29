Советник Трампа говорит, что предупредит Лукашенко о российской угрозе

Советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил в четверг, что планирует воспользоваться поездкой в Беларусь, чтобы предупредить ее лидера, президента Александра Лукашенко, об угрозе безопасности со стороны России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

29 августа Болтон станет самым высоким американским чиновником, который посетит Беларусь за последние годы. Москва и Минск движутся к все более тесной интеграции своих стран в рамках проекта союзного государства, который подпитывает страхи относительно тихой аннексии со стороны Москвы.

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Выступая перед журналистами в Молдове в четверг, Болтон сказал: "Мы подумали, что на фоне того, что мы слышали от Москвы, будет важным поехать в Беларусь и поговорить об их суверенитете и территориальной целостности".

В Кишиневе Болтон и премьер Молдовы Майя Санду обсуждали помощь США в усилении сфер безопасности и обороны страны. Напомним, советник президента США Дональда Трампа прибыл в Кишинев после визита в Киев.