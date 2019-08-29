Санду - Болтону: Молдова розгляне новий план співпраці з НАТО

Прем'єр-міністр Молдови Майя Санду на пресконференції після переговорів з радником президента США з нацбезпеки Джоном Болтоном заявила, що уряд Молдови цьогоріч розгляне новий план співпраці з НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише NewsMaker.

Болтон 29 серпня прибув до Кишинева після візиту до Києва. Санду розповіла, що на зустрічі з Болтоном йшлося про пріоритети нинішнього уряду, такі як боротьба з корупцією, зниження рівня бідності, створення умов для економічного розвитку, пошук шляхів диверсифікації постачання енергоресурсів.

Прем'єрка зазначила, що цьогоріч уряд Молдови обговорить новий план співпраці з НАТО і перейде до другої фази зміцнення обороноздатності Молдови. "І підтримка США в цьому сенсі дуже важлива для нас", - сказала вона.

Також, за словами Санду, обговорювалася допомога США в посиленні сфер безпеки і оборони країни. "Допомога США цих двох важливих галузей досягає сьогодні близько 15 млн доларів на рік", - зазначила Санду.

Читайте також Прем’єрка Молдови вимагає викликати посла в РФ через візит Шойгу в Кишинів

За словами Болтона, борючись із корупцією, уряд Молдови не тільки покращує життя населення, а й налагоджує відносини з країнами світу.

"США твердо переконані в незалежності і суверенітеті Молдови, ми з нетерпінням чекаємо продовження співпраці у військовій і економічній сферах, куди належать кібербезпека, телекомунікації, енергобезпека", - зазначив Болтон.

Він висловив надію, що поїздка молдовської делегації до Вашингтона стане доброю нагодою вивчити деякі з напрямків співпраці, вигідних для обох країн.

На питання журналістів, як недавня домовленість Молдови з міністром оборони Росії Сергєєм Шойгу підписати військову угоду вплине на відносини з США і безпеку регіону в цілому, Болтон відповів, що кожна країна ухвалює свої незалежні рішення про військове співробітництво. За його словами, між Молдовою і США така співпраця добре налагоджена.

"Ми сподіваємося, що Молдова ухвалить рішення, які зміцнять її безпеку. У нас немає будь-яких прагнень в цьому регіоні. Ми хочемо бачити Молдову незалежною", - зазначив він.

Раніше Санду говорила, що на початку вересня вона вирушить з делегацією в США.