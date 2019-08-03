США наклали часткові санкції на суверенний борг РФ - Держдеп

США запроваджують часткові санкції проти російського держборгу: банкам США заборонять купувати єврооблігації (крім рублевих) уряду РФ і, ймовірно, держкомпаній, але лише при первинних розміщеннях.

Про це йдеться в поясненні на сайті Держдепу США, повідомляє "Європейська правда".

Санкції проти російського держборгу є частиною відповіді на порушення Росією Закону США про контроль за хімічною та біологічною зброєю від 1991 року.

США не передбачили накладання санкцій на будь-які покупки американськими банками рублевих облігацій федеральної позики і торгівлю євробондами на вторинному ринку.

Санкції вступають в силу 19 серпня. Вони будуть поширюватися на участь банків США в первинних розміщеннях облігацій, номінованих не в рублях, випущених "російським сувереном", та валютне кредитування американськими банками "російського суверена".

США також відмовлятимуть в наданні ліцензій на експорт до Росії хімічних і біологічних товарів, стратегічно важливих для РФ.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США має уточнити, чи заборонять банкам США купувати єврооблігації держкомпаній РФ при первинних розміщеннях.

Міністр фінансів РФ раніше запевняв, що росіянам не доведеться позичати за кордоном у 2019 році, якщо Сполучені Штати накладуть санкції на російський суверенний борг.