США ввели частичные санкции против суверенного долга РФ - Госдеп

США вводят частичные санкции против российского госдолга: банкам США запретят покупать еврооблигации (кроме рублевых) правительства РФ и, вероятно, госкомпаний, но только при первичных размещениях.

Об этом говорится в пояснении на сайте Госдепа США, сообщает "Европейская правда".

Санкции против российского госдолга являются частью второго пакета ограничений в связи с нарушением Россией Закона США о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года.

США не предусмотрели наложения санкций на любые покупки американскими банками рублевых облигаций федерального займа и торговлю евробондами на вторичном рынке.

Санкции вступают в силу 19 августа. Они будут распространяться на участие банков США в первичных размещениях облигаций, номинированных не в рублях, выпущенных "российским сувереном", и валютное кредитование американскими банками "российского суверена".

США также отказывать в предоставлении лицензий на экспорт в Россию химических и биологических товаров, стратегически важных для РФ.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США должно уточнить, запретят ли банкам США покупать еврооблигации госкомпаний РФ при первичных размещениях.

Министр финансов РФ ранее уверял, что россиянам не придется занимать за рубежом в 2019 году, если Соединенные Штаты наложат санкции на российский суверенный долг.